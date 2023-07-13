BM'den Kuzey Kore'nin denemesine ilişkin açıklama

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde balistik füze denemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Açıklamaya göre, Guterres Kuzey Kore'ye, uluslararası yükümlülükleri ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyma çağrısı yaptı.



Guterres'in, Kore Yarımadası'nda sürdürülebilir barış için diyaloğun tekrar inşası çağrısında bulunduğu aktarılan açıklamada, "BM Genel Sekreteri, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği balistik füze denemesini şiddetle kınadı." ifadeleri kullanıldı.

KUZEY KORE'NİN BALİSTİK FÜZE DENEMESİ