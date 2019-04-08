Libya'daki BM İnsani Yardım Koordinatörü Maria Ribeiro, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Trablus etrafında tırmanışa geçen şiddetin 2 bin 800'den fazla sivilin yerinden olmasına yol açtığını anımsattı.



Ribeiro, çatışmalar nedeniyle sivillere acil hizmetlerin götürülemediğini ve elektrik hatlarının zarar gördüğünü ifade etti.



Tüm tarafların, uluslararası insan hakları hukukunun getirdiği yükümlülükler doğrultusunda okullar, hastaneler ve kamu kuruşları da dahil sivillerin ve sivil yapıların güvenliğini sağlaması gerektiğini belirten Ribeiro, ayrıca sivillerin zarar gördüğü tüm bölgelere "engelsiz ve sürekli insani erişim" çağrısında bulundu.



Ribeiro, acil durum hizmetlerinin sağlanması ve çatışma bölgelerindeki yaralılar da dahil sivillerin güvenli şekilde tahliye edilmesi için taraflara ateşkes çağrısı yaptı.



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), geçen hafta perşembe General Halife Hafter'in ele geçirmek için saldırı başlattığı Libya'nın başkenti Trablus'ta bazı çatışma bölgelerinde sivillerin "kapana kısıldığını" kaydetmişti.



HAFTER TRABLUS'A SALDIRI BAŞLATTI



Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.



Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da "Başkomutan" sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını operasyonlar düzenlemekle görevlendirmişti.



Fayiz es-Serrac, General Halife Hafter'in siyasi anlaşmayı bozduğunu ve bunun sert bir cevabı olacağını söylemişti.



UMH birlikleri, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlatmıştı.



Başkent çevresinde Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.



TRABLUS'TAKİ ÇATIŞMALARDA 21 KİŞİ ÖLDÜ



Libya'da UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Trablus'ta darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler ile uluslararası toplum tarafından tanınan UMH'ya bağlı birlikler arasındaki çatışmalarda 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtilmişti.



Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, başkent Trablus'a düzenledikleri saldırılarda savaş uçağı kullandıklarını itiraf etmişti.

