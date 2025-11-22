BM'den Libya'da suikast açıklaması

UNSMIL’den yapılan yazılı açıklamada, dün Trablus’un Cenzur bölgesinde aracıyla seyir halindeyken uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Menduh’un eşi Hanse Mücahid’in ailesine taziye dileklerinde bulunuldu.

İlgili Libya makamlarının hızlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmesi talep edilen açıklamada, faillerin adalete teslim edilmesi çağrısı yapıldı.

UNSMIL ilgili tüm taraflara itidal ve gerilimi tırmandıracak faaliyetlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulunarak faillerin bulunması konusunda işbirliği yapmaya çağırdı.

HANSE MÜCAHİD SUİKASTI

Eski Libya Siyasi Diyalog Heyeti üyesi Menfuh’un eşi Hanse Mücahid (34) dün akşam saatlerinde başkentin Cenzur bölgesinde aracıyla seyir halindeyken suikaste uğramıştı.

Mücahid’in suikaste uğramasının ardından Zaviye kentindeki bazı silahlı gruplar faillerin bulunması çağrısında bulunarak, failler bulunamazsa İçişleri Bakanlığının sorumlu tutulacağı yönünde açıklama yapmıştı.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.​​​​​​​