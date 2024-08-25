BM’den Lübnan açıklaması: Gelişmeler endişe verici

Birleşmiş Milletler Lübnan Özel Koordinatörlüğü Ofisi (UNSCOL), İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısının ardından sınır bölgesindeki gelişmelerin endişe verici olduğunu belirtti.

BM’den Lübnan açıklaması: Gelişmeler endişe verici

Özel Koordinatörlüğü Ofisi'nden(UNSCOL) yapılan açıklamada, “Sabahın erken saatlerinden bu yana Mavi Hat boyunca yaşanan endişe verici gelişmeler ışığında, UNSCOL ve UNIFIL herkesi ateşi kesmeye ve daha fazla tırmandırıcı eylemden kaçınmaya çağırmaktadır. Çatışmaların durdurulmasının ardından BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması ileriye dönük tek sürdürülebilir yoldur. Gerilimin düşürülmesi için güçlü bir şekilde çağrıda bulunmak üzere temaslarımızı sürdüreceğiz” denildi.

LÜBNAN VE İSRAİL ÇATIŞMALARI

, Hizbullah'ın geniş çaplı bombardıman hazırlığına karşı önleyici saldırı başlattı.

izbullah ise örgütün üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesine yanıt olarak İsrail'i 320 katyuşa füzesiyle vurduğunu açıkladı. İsrail'de 48 saatlik olağanüstü hâl ilan edilirken Tel Aviv Belediyesi, 240 sığınağın kullanıma açıldığını duyurdu.

Pentagon, "Amerika İsrail'i, İran ve bölgedeki vekillerinin saldırılarına karşı savunacak" dedi. Öte yandan İsrail'in güney Lübnan'da bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü. Netanyahu, "Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz” açıklamasını yaptı.

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