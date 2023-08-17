BM'den Myanmar'daki 18 milyon kişi için destek çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da yardıma muhtaç 18 milyon kişi için destek çağrısında bulundu.



BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, 3 gün süren Myanmar ziyaretinin ardından yazılı açıklama yaptı.



Myanmar'daki insani ihtiyaçların son yıllarda çoğaldığını belirten Griffiths, yerlerinden edilmiş kişilerin sayısının üç yıldan daha kısa sürede beş kat artarak 380 binden 1,9 milyona yükseldiğini kaydetti.



Griffiths, ziyaret sırasında Arakanlılar dahil çatışmalarla doğal afetlerden etkilenen aileler ve Myanmarlı yetkililerle bir araya geldiğine işaret ederek "Aileler, Covid-19, çatışma ve Mocha Kasırgası'nın art arda gelen zorluklarıyla başa çıkmakta zorlanıyor. Hem Arakan'da hem de ülke çapında daha fazlasını yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

NÜFUSUN ÜÇTE BİRİ YARDIMA MUHTAÇ



Myanmar'da birbirini izleyen insani krizlerin nüfusun üçte birini yardıma muhtaç hale getirdiğini kaydeden Griffiths, Myanmar halkının uluslararası toplumdan daha fazla destek beklediğinin altını çizdi.



Griffiths, Myanmar genelinde yardıma muhtaç 18 milyon kişiye destek için genişletilmiş insani erişim ve daha fazla fon çağrısı yaptı.



Artan ihtiyaçlara rağmen bu yıl Myanmar'daki insani yardım operasyonları için gerekli fonların yalnızca yüzde 22'sinin toplanabildiğine dikkati çeken Griffiths, büyük bir kaynak açığıyla karşı karşıya olunduğunu vurguladı.

