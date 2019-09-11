Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadine ilişkin, ''Bu tür adımlar ciddi bir uluslararası hukuk ihlali teşkil ettiği gibi, müzakereleri ve bölgesel barışı yeniden canlandırma potansiyeline de zarar veriyor ve iki devletli çözümün uygulanabilirliğini ciddi şekilde baltalıyor.'' değerlendirmesinde bulundu.



Dujarric, yazılı bir açıklama yaparak Netanyahu'nun seçimleri kazanması durumunda Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadine tepki gösterdi.



BM Genel Sekreteri Guterres'in Netanyahu'nun açıklamalarından endişe duyduğunu belirten Dujarric, ''Bu tür adımlar ciddi bir uluslararası hukuk ihlali teşkil ettiği gibi, müzakereleri ve bölgesel barışı yeniden canlandırma potansiyeline de zarar veriyor ve iki devletli çözümün uygulanabilirliğini ciddi şekilde baltalıyor.'' ifadesini kullandı.



Dujarric, İsrail-Filistin sorununun BM kararları doğrultusunda ve 1967 sınırları öncesi esas alınarak iki devletli çözüm temelinde ele alınması gerektiğini vurguladı.



NETANYAHU'NUN İLHAK VAADİ



Netanyahu, 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi düzenlediği basın toplantısında, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirmişti.



Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi de seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde yine aynı vaatte bulunmuştu. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ise İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia ederek, Netanyahu'ya destek vermişti.



İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi ikamet ediyor.



Bu arada, uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.