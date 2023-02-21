BM'den Rusya'ya Yeni START anlaşmasına dönme çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin ABD'yle imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı (Yeni START) askıya aldığını duyurdu. Putin'in kararının ardından Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi. Açıklamada, "Tüm tarafların anlaşmaya dönmesi ve tam olarak uygulaması çağrımızı yineliyoruz." denildi.

BM'den Rusya'ya Yeni START anlaşmasına dönme çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), 'ya Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'na (START) dönme ve anlaşmayı tam bir şekilde uygulama çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Rusya Devlet Başkanı 'in Yeni START anlaşmasını askıya alma kararına ilişkin bir soruyu cevapladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Yeni START anlaşmasıyla ilgili tutumunun çok net olduğunu ifade eden Dujarric, "Tüm tarafların anlaşmaya dönmesi ve tam olarak uygulaması çağrımızı yineliyoruz." diye konuştu.

Anlaşmanın sadece taraflar olan Rusya ve 'ye değil tüm uluslararası topluma güvenlik sağladığını belirten Dujarric, nükleer silahlanmanın kontrol altına alınmadığı bir dünyanın çok tehlikeli olabileceğini, hızlı bir şekilde diyaloğa dönülmesi gerektiğini kaydetti.

Putin, bugünkü konuşmasında, Rusya'nın ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya alacaklarını söylemişti.

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