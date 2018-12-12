Açıklama Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden geldi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika temsilcisi Emin Avad, "2019'da 250 bin Suriyelinin ülkesine döneceğini tahmin ediyoruz" dedi.



Bu sayının, dönmelerini engelleyen unsurların ortadan kaldırılma hızına göre artabileceğini ya da azabileceğini söyledi.



Geri dönüş için en büyük engelin, insanların elinde kimlik belgesi, pasaport ve tapu senedinin olmamasını gösterdi.



"Askerlik çağrısına uymama ya da ordudayken saf değiştirme" gibi konularda af çıkartılması ise dönüşü teşvik edecek.



BM, sığınmacılara ev sahipliği yapan Türkiye, Ürdün, Lübnan, Irak ve Mısır'a mali destek için 5,5 milyar dolar bağış toplanması çağrısı yaptı.