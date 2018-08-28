Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Yemen'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili bir rapor açıkladı.



Raporda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarının doğrudan sivil kayıplara yol açtığı vurgulandı.



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen hükümetinden bazı kişilerin uluslararası suçlardan yargılanması gerektiğini bildirdi.



Raporda Yemen'de Şii militanların da olası bir savaş suçu işlemiş olabileceği belirtildi.



Raporda ayrıca uluslararası topluma Yemen'deki taraflara silah temininden kaçınması çağrısı da yapıldı.



Birleşmiş Milletler verilerine göre, Yemen'de Mart 2015'ten bu yana yaşanan iç savaşta 6 bini aşkın sivil hayatını kaybetti.



Ancak gerçek sayının çok daha yüksek olabileceği de belirtiliyor.