Kurulmasına Soçi zirvesinde karar verilen komite, Suriye'nin yeni anayasasını hazırlamak üzere 11-12 Eylül'de Cenevre'de toplanacak.

Komite toplantılarının, Amerika Birleşik Devletleri'nin de katılacağı Birleşmiş Milletler görüşmeleriyle paralel yürütülmesi bekleniyor. Ancak diğer ülkelerin katılacağı görüşmenin tarihi henüz açıklanmadı. De Mistura adına açıklamayı, Birleşmiş Milletler Sözcüsü yaptı.