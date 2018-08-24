Kurulmasına Soçi zirvesinde karar verilen komite, Suriye'nin yeni anayasasını hazırlamak üzere 11-12 Eylül'de Cenevre'de toplanacak.
Komite toplantılarının, Amerika Birleşik Devletleri'nin de katılacağı Birleşmiş Milletler görüşmeleriyle paralel yürütülmesi bekleniyor. Ancak diğer ülkelerin katılacağı görüşmenin tarihi henüz açıklanmadı. De Mistura adına açıklamayı, Birleşmiş Milletler Sözcüsü yaptı.
BM'den Türkiye'ye Cenevre daveti
NTV HaberDünya
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura, Türkiye, Rusya ve İran'ı gelecek ay Cenevre'de yapılacak Anayasa Komitesi toplantısına davet etti.
Kurulmasına Soçi zirvesinde karar verilen komite, Suriye'nin yeni anayasasını hazırlamak üzere 11-12 Eylül'de Cenevre'de toplanacak.