BM'den Türkiye'ye indirimli tahıl iddiasına yalanlama

BM’den, Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasında Türkiye'ye yüzde 25 indirim iddiasına yalanlama geldi. BM sözcüsü anlaşmada böyle bir maddenin bulunmadığını söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.08.2022 - 09:53 | Son Güncelleme : 11.08.2022 - 10:22

BM'den Türkiye'ye indirimli tahıl iddiasına yalanlama

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(BM), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında 'nın Türkiye'ye yüzde 25 indirim uygulayacağı iddialarını yalandı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, tahıl anlaşmasıyla Türkiye'nin Ukrayna'dan yüzde 25 indirim alacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Dujarric, ''İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nda herhangi bir indirim yer almadı. Ayrıca, böyle bir indirimi garanti edecek başka bir anlaşmadan haberdar değiliz.'' dedi.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

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