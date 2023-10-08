BMGK bugün olağanüstü toplanıyor

Hamas'ın askeri kanadının İsrail'i hedef alan 'Aksa Tufanı' adlı operasyonu, uluslararası tepkileri beraberinde getirdi. Açıklamalarda, taraflara itidal çağrısı yapıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bugün olağanüstü toplanıyor.

BMGK bugün olağanüstü toplanıyor

 ve Hamas arasında çıkan çatışma giderek büyüyor.

Uluslararası kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.

 Güvenlik Konseyi de bugün yapacağı olağanüstü toplantıda son gelişmeleri değerlendirecek.

Genel Sekreter Antonio Guterres, taraflara itidal çağrısı yaptı.

NE OLMUŞTU?

Ortadoğu kan gölü: Hamas sızdı İsrail savaş ilan etti

Ortadoğu kan gölü: Hamas sızdı İsrail savaş ilan etti

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Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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