BMGK bugün olağanüstü toplanıyor

İsrail ve Hamas arasında çıkan çatışma giderek büyüyor.



Uluslararası kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bugün yapacağı olağanüstü toplantıda son gelişmeleri değerlendirecek.

Genel Sekreter Antonio Guterres, taraflara itidal çağrısı yaptı.



NE OLMUŞTU?

