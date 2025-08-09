BMGK, Gazze acil oturumunu erteledi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, acil oturum tarihinde değişikliğe gidildi.

Bugün yapılması planlanan oturum 10 Ağustos Pazar gününe kaydırıldı.

Yerel saatle 10.00'da yapılması planlanan oturumun gününün neden değiştiği açıklanmadı.

İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal kararının ardından toplantı talebi ABD ve Panama dışındaki tüm BMGK üyelerinden gelmişti.



ABD ise toplantının yapılmaması için ısrarlı tutum takınmıştı.



İsrail Güvenlik Kabinesi perşembe akşam Gazze'nin tamamen işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.