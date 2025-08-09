BMGK, Gazze acil oturumunu erteledi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in Gazze'yi tam işgal kararını görüşeceği toplantının tarihini bir gün erteleyerek pazara aldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, acil oturum tarihinde değişikliğe gidildi.

Bugün yapılması planlanan oturum 10 Ağustos Pazar gününe kaydırıldı.
Yerel saatle 10.00'da yapılması planlanan oturumun gününün neden değiştiği açıklanmadı.

hükümetinin kentini işgal kararının ardından toplantı talebi ABD ve Panama dışındaki tüm BMGK üyelerinden gelmişti.

ABD ise toplantının yapılmaması için ısrarlı tutum takınmıştı.

İsrail Güvenlik Kabinesi perşembe akşam Gazze'nin tamamen işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

