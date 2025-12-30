BMGK "Somaliland" için acil toplandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yılın son toplantısında, İsrail'in tek taraflı olarak Somaliland'i tanımasını masaya yatırdı.



Konsey'in açılış konuşmasını yapan BM Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mohamed Khaled Khiari, İsrail'in Somali'nin birlik ve egemenliğine yönelik açıklamasının birçok ülke ve uluslararası kuruluş tarafından reddedilerek kınandığını hatırlattı.

Khiari, BM Güvenlik Konseyi'nin Somali'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, siyasi bağımsızlığına ve birliğine saygısını defalarca teyit ettiğini hatırlatarak, Somali ile "Somaliland" taraflarına barışçıl ve yapıcı bir diyaloğa girme ve durumu daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınma çağrısı yaptı.

"KARARIN HİÇBİR GEÇERLİLİĞİ YOKTUR"



Somali'nin BM Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman da konseyde yaptığı konuşmada, İsrail’in Somali'nin kuzeybatı bölgesini, sözde "Somaliland" adı altında bağımsız bir varlık olarak tanımasını şiddetle kınadıklarını belirtti. Osman, "İsrail'in kararının hiçbir geçerliliği yoktur. Bu eylem, BM Şartı'nın temel ilkelerinin ve uluslararası hukukun temel taşlarından biri olan devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygının açık bir ihlalidir" dedi.



İsrail'in eyleminin Somali'nin parçalanmasını teşvik etmeyi amaçladığını vurgulayan Osman, bunun Afrika Boynuzu'nun tamamını ve Kızıldeniz bölgesini istikrarsızlaştıracağını, bu nedenle tüm üye devletler tarafından kesin bir şekilde reddedilmesi ve kınanması gerektiğini söyledi.

Osman, İsrail'in bu sözde tanıma ile Filistin nüfusunu Gazze'den Somali'nin kuzeybatı bölgesine yerleştirme amacı taşıdığına da dikkati çekerek, bu amacın sadece yasa dışı değil, aynı zamanda ahlaki açıdan da kınanması gerektiğinin altını çizdi.

Güvenlik Konseyi'nde konuşan diğer birçok üye ülke daimi temsilcisinin yanı sıra konseye katılan Arap Ülkeleri Ligi ve Afrika Birliği temsilcileri de İsrail'in sözde Somaliland'i tanımasını reddederek eleştirdi.

ABD: POLİTİKAMIZDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİ OLMADI

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce ise konseyin Somaliland konusunda acil toplanmasını "ciddi çalışmalardan dikkat dağıtma" şeklinde niteleyerek, İsrail'in, diğer egemen devletler gibi diplomatik ilişkiler yürütme hakkı olduğunu savundu.

Bruce, BM üye ülkelerinin Filistin devletini tek taraflı olarak tanıma kararını gündeme getirerek, konseyi "çifte standart uygulamakla" suçladı ve "Somaliland meselesinde, Somaliland'i tanımamızla ilgili herhangi bir açıklamamız yok ve Amerikan politikasında da herhangi bir değişiklik olmadı." ifadelerini kullandı.

ABD, Somaliland'i resmen tanımıyor ancak Somaliland'in Washington, DC'de, Viyana Sözleşmesi uyarınca tam diplomatik statüye sahip olmayan bir temsilcilik irtibat ofisi bulunuyor.

1991'DE TEK TARAFLI AYRILIK İLAN ETMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu. Bu kararla İsrail, "Somaliland'ı tanıyan tek ülke" oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadısu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.