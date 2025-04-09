BMGK’da acil oturum: İsrail’in Suriye’ye saldırıları görüşülecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek üzere yarın acil oturumda bir araya gelecek.



Cezayir'in BM Daimi Temsilciliği, toplantıya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, acil oturumu halihazırda BMGK üyeleri olan Cezayir ve Somali'nin talep ettiği kaydedildi. Acil oturumda İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının ele alınacağı belirtilen açıklamada, oturumun 10 Nisan Perşembe günü yerel saatle 10.00'da gerçekleşeceği bildirildi.

NETANYAHU'DAN "İŞGAL KALICI OLACAK" MESAJI



İsrail ordusu, 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti. İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.



İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

