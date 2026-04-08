BMGK'da Hürmüz kararı reddedildi. Rusya ve Çin'den veto

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne tasarıyı, dönem başkanı Bahreyn sundu. 11 ülke kararın kabulü için oy kullanırken Kolombiya ve Pakistan çekimser kaldı. Daimi üyeler Rusya ve Çin ise karar taslağını veto etti.



Veto sonrası Bahreyn Dışişleri Bakanı İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya hakkının olmadığını söyledi.



Tasarıda bölgede seyrüseferin kapatılması ve engellenmesi girişimlerinin caydırılması talep ediliyordu. Bahreyn, petrol ihraç eden körfez ülkelerinin desteği ile boğazı açmak için güç kullanmak isteyen herhangi bir devlete açık bir yetki verecek karar taslağı için bir süredir müzakerelerde bulunuyordu.



ÇİN “DENGELİ OLMAMAKLA” ELEŞTİRDİ



Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fu Cong, sunulan tasarının dengeli olmadığını, yanlı bir tavırla İran'ı suçladığını ve sorunun kökeninde yatan sebeplere değinmediğini savundu.

Çin'in tasarıyı veto etme gerekçesini açıklayan Fu, "Bu tasarının dengeli olduğunu düşünmüyoruz. Tasarı, sorunun kökeninde yer alan sebeplere değinmiyor. Son derece yanlı bir tavırla yalnızca İran'ı suçluyor." ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasında ateşkese ilişkin görüşmelere işaret ederek, tasarının zamanlamasının da kötü olduğunu ifade eden Fu, "Tüm arka plan göz önüne alındığında, Güvenlik Konseyinin böylesi bir tasarıyı kabul etmesinin son derece tehlikeli olacağı görüşündeyiz." değerlendirmesinde bulundu.