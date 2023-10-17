BMGK'dan Rusya'nın Gazze'de ateşkes çağrısına ret

KATLİAMI DURDURUN



Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansour ise BMGK'yi 10 gündür Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişiye yönelik saldırıya karşı seyirci kalmakla suçladı.



İnsanların öldürüldüğünü, yaralandığını, yerlerinden edildiğini ve terörize edildiğini belirten Mansour, "Daha fazla Filistinliyi öldürmek İsrail'i daha güvenli kılmayacak." dedi.





Mansour, acilen üç alanda harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, "Halkımıza yönelik saldırılar acilen durdurulmalı, Gazze Şeridi'ne acilen engelsiz insani yardım erişimi sağlanmalı ve halkımızın zorla yerinden edilmesine engel olunmalı." diye konuştu.



Sivillerin her yerde korunması gerektiğinin altını çizen Mansour, "Çatışmanın bölgeye ve uluslararası alana yayılmasını engellemek istiyorsanız, o zaman katliamı durdurun." çağrısında bulundu.



BMGK EN SON İSRAİL-FİLİSTİN İÇİN 2016'DA KARAR ONAYLAMIŞTI



En son İsrail-Filistin sorununa ilişkin 2018'de karar tasarıları oylanmıştı. Gazze'de süren gerginlik sonucu ABD ve Kuveyt tarafından sunulan karar tasarıları reddedilmişti.



BMGK'de İsrail-Filistin sorununa dair son karar tasarısı 2016'da onaylanmıştı. ABD'nin 'çekimser' oy kullandığı 2234 sayılı karar tasarısı 14 'evet' oyuyla kabul edilmişti.