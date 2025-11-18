BMGK'de ABD'nin Gazze planı onaylandı: Barış gücü kurulacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), ABD'nin hazırlığı Gazze planını onaylayan karar tasarısı kabul edildi. Oylamada 13 ülke tasarıya "evet" oyu verirken, Rusya ile Çin tasarıda "çekimser" oy kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeli Gazze planına paralel olarak hazırlanan karar tasarısına göre Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak. Kurulması beklenen Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'nin sınır hattında görev yapması ve bölgeyi silahlardan arındırması öngörülüyor.

Bölgenin idaresini geçici olarak üstlenecek olan Gazze Barış Kurulu'nun da oluşturulması öngörülüyor. Barış Kurulu'na ABD Başkanı Donald Trump başkanlık edecek.

HAMAS'TAN TEPKİ

Hamas ise kabul edilen karara tepki gösterdi. Açıklamada, BMGK kararının Gazze'ye uluslararası vesayet dayatıldığını ifade edildi. Hamas ayrıca "Gazze'ye uluslararası bir gücün görevlendirilmesi, gücün tarafsızlığını ortadan kaldırır ve onu İsrail lehine çatışmaların tarafı haline getirir" tepkisini gösterdi.

İsrail'e karşı her türlü direnişin meşru olduğunu kaydeden Hamas, silahları bırakmayı reddettiğini de duyurdu.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump ise “BMGK kararı, benim yöneteceğim ve dünyanın en güçlü, saygın liderlerinin yer alacağı Barış Konseyi'ni resmen onaylanıyor” dedi.

Kurulun üyelerinin gelecek haftalarda açıklanacağını ifade eden Trump, “Barış çabalarını destekleyen Türkiye, Katar, Mısır, BAE, Suudi Arabistan, Endonezya ve Ürdün'e teşekkür ederim” dedi.

ABD'NİN GAZZE TASARISI

ABD'nin kamuoyuna yansıyan söz konusu Gazze tasarısında, Başkan Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planı ile Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde ABD, Türkiye, Katar ve Mısır'ın imzacı olduğu Gazze barış planının önemine dikkat çekilerek, bu çerçevede sürecin devam edeceği belirtildi.

Karar metninde, Gazze'de ateşkesin ilgili tüm taraflarca tamamen uygulanması gerektiğine vurgu yapılarak, uluslararası hukuki statüye sahip "Barış Kurulu" adı verilen yapılanma şemsiyesi altında Gazze'nin yeniden yapılanma ve inşası sürecinin yürütüleceği belirtildi.

Metinde, "Filistin Yönetimi'nin reform programı eksiksiz uygulandıktan ve Gazze'nin yeniden inşası belirli bir noktaya geldikten sonra nihayet Filistin'in kendi kaderini tayin hakkı ve devletleşmeye giden kapsamlı bir yol ortaya çıkabilecektir." ifadesine yer verildi.

Kabul edilen kararda, Barış Kurulu'nun ve onunla birlikte kurulan diğer uluslararası sivil ve güvenlik varlıklarının yetkisinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar süreceği, konseyin ileri bir kararla bu süreyi uzatabileceği belirtildi.

ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ VURGUSU

ABD'nin Gazze tasarısında öne çıkan bir diğer unsur ise Gazze'de faaliyet gösterecek olan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) oldu.

Metinde, Barış Kurulu'nun ISF'i kurmaya yetkilendirildiği kaydedilerek, "(ISF'e katılacak) Kuvvetler, katılımcı devletler tarafından sağlanacak, Mısır ve İsrail ile yakın istişare içinde çalışacaktır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu kararda, ISF'in "yeni ve güvenilir Filistin polis gücüyle birlikte" şu alanlarda görev yapacağı bildirildi: Sınır bölgelerinin güvenliğini sağlamak, Gazze'de güvenlik ortamını istikrara kavuşturmak, Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılmasını sağlamak (askeri, terör ve yönetim altyapılarının yıkılması ve yeniden inşa edilmesinin engellenmesi, silahların kalıcı olarak devre dışı bırakılması dahil), sivillerin korunması ve insani operasyonlara destek vermek, Filistin polis gücüne destek sağlamak, insani koridorlar konusunda ilgili devletlerle koordinasyon sağlamak.

ISF'in ABD, İsrail ve garantör ülkeler tarafından belirlenen silahsızlandırma standartları ve takvimine uygun olarak Gazze'den çekileceği, bu süreçte ateşkesi gözetleme, istikrarın korunmasına yönelik denetleme görevlerini icra edeceği vurgulandı.

Metinde ayrıca, Gazze'ye insani yardımların BM, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Kızılay gibi kuruluşlar aracılığıyla ulaştırılacağı ifade edildi ve Dünya Bankası ve diğer finans kuruluşlarının bölgenin yeniden inşası ve kalkınması sürecinde rol alması gerektiği kaydedildi. ​​​​​