BM'nin İran nükleeri kararına İsrail'den ilk yorum

Birleşmiş Milletler'in İran'a yönelik nükleer yaptırımları yeniden uygulamaya koymasına İsrail'den ilk yanıt geldi.

Haziran ayındaki 12 günlük savaşta İran'ın nükleer tesislerini bombalayan İsrail, BM'nin kararını “önemli bir gelişme” olarak nitelendirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı X sosyal medya platformunda yayınladığı bir gönderide bu görüşü dile getirdi ve "Dünya, İran'ın nükleer silah geliştirmesini önlemek için her türlü aracı kullanmalıdır" dedi.



İngiltere, Fransa ve Almanya, dün, İran'ın nükleer bomba geliştirmesini durdurmayı amaçlayan 2015 anlaşmasını ihlal ettiği suçlamasıyla BM Güvenlik Konseyi'nde İran'a yaptırımların yeniden uygulanmasını başlattı.

Bu hafta New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptırımları durdurmak için son dakika diplomatik girişimlerde bulundu. Ancak İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD ile diplomasiyi “tamamen çıkmaz sokak” olarak nitelendirdi.



Öte yandan, Çin ve Rusya'nın yaptırımları durdurma çabaları başarısızlıkla sonuçlandı.

İRAN NE DİYOR?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafların girişimiyle ülkesine yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının yeniden getirilmesinin "hukuka aykırı ve geçersiz" olduğunu ve BM üyesi ülkelerin bu yaptırımlara "uymak zorunda olmadığını" savundu.



Arakçi, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ülkesine BM yaptırımlarını geri getirme imkanına sahip "snapback" mekanizmasını işletme kararı sonrasında yaptırımların devreye girmesine ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup yazdı.

Arakçi, Üç ülkenin bu eylemi, kendi (nükleer anlaşmadaki) yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddettikleri sırada gerçekleşmiştir" dedi.

Batılı ülkelerin "hukukun dışında ve dar siyasi amaçlarla hareket ederek, İran'a karşı siyasi baskı uygulamak için BM mekanizmasını kötüye kullanmaya çalıştıklarını" belirten Arakçi, "Bu tür bir kötüye kullanım, Birleşmiş Milletlerin güvenilirliğini ve tarafsızlığını zedeleyecek ve Güvenlik Konseyinin otoritesini aşındıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.



Arakçi cuma günü New York'ta ise yaptırımlarla ilgili olarak, “Bunun İran halkını, özellikle de haklarını savunma kararlılığını etkileyeceğini düşünmüyoruz. Asıl soru, bunun diplomasiyi nasıl etkilediği. Diplomasi yolunu kapattı” demişti.