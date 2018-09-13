BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Filistin halkının karşılaştığı zorluklara ilişkin yıllık raporunu açıkladı. Rapora göre, 30 yaş altı filistinlilerin yarısı işsiz.
Filistin topraklarında tarımsal üretim geçen yıl yüzde 11 oranında düştü. Raporda Gazze'deki durumla ilgili de uyarılara yer verildi.
11 yıldır İsrail ablukası altındaki bölgede insani durumun kötüleşmeye devam ettiği ifade edildi.
Raporda, BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu ile Filistin halkına yönelik mali yardımları tamamen durdurma kararı alan ABD de eleştirildi.
BM'ye göre dünyada işsizliğin en yüksek olduğu ülke Filistin
NTV HaberDünya
BM, Filistin topraklarında işsizliğin geçen yıl yüzde 27,4 ile dünyanın en yüksek oranına ulaştığını duyurdu. Örgüte göre, Gazze'deki durum da giderek kötüleşiyor.
BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Filistin halkının karşılaştığı zorluklara ilişkin yıllık raporunu açıkladı. Rapora göre, 30 yaş altı filistinlilerin yarısı işsiz.