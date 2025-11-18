BM'ye göre dünyadaki açlığı bitirecek para kalmadı

Dünyada açlık krizi derinleşmeye devam ederken Birleşmiş Milletler (BM) konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), fon kesintileri nedeniyle 2026 yılında şiddetli açlıkla karşı karşıya olan 318 milyon insanın üçte birini bile beslemenin zor olacağını belirtti.

Açıklamada, “Küresel insani yardım fonlarındaki düşüşler, WFP'yi ihtiyaç sahiplerinin yaklaşık üçte birine gıda yardımı sağlamaya öncelik vermeye zorluyor” diyen BM Gıda Programı, en savunmasız 110 milyon kişiyi hedeflediğini belirtti. WFP, bunun 13 milyar dolara mal olacağını tahmin ediyor ancak mevcut fon tahminlerinin, WFP'nin bu hedefin sadece yarısına yakın bir miktar alabileceğini gösterdiği belirtiliyor.

WFP'nin en büyük bağışçısı, Başkan Donald Trump yönetiminde BM kurumlarına da dahil olmak üzere dış yardımı kesen Amerika Birleşik Devletleri. Bazı Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere diğer büyük bağışçılar da insani yardım bütçelerini küçülttü.

WFP, çatışmalar, aşırı hava koşulları ve ekonomik istikrarsızlığın yol açtığı tahribat nedeniyle akut açlıkla karşı karşıya olan 318 milyon insanın sayısının 2019'da kaydedilen rakamın iki katından fazla olduğunu belirtti.

GAZZE VE SUDAN'DA KITLIK İLAN EDİLDİ

BM kurumları bu yıl Gazze ve Sudan'ın bazı bölgelerinde kıtlık ilan etti. WFP yönetici direktörü Cindy McCain bunu “21. yüzyılda tamamen kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

WFP'nin 2026 Küresel Görünüm raporunun önsözünde, dünyanın tepkisinin “yavaş, parçalı ve yetersiz fonlu” olduğunu söyledi. “Küresel yardımlar şu anda toplam ihtiyaçların yarısından azını karşılıyor ve gıda yardımlarında keskin düşüşler yaşanıyor" diyen McCain, "Neredeyse tüm operasyonlar gıda ve nakit yardımlarını kesmek ve hangi savunmasız gruplara yardım verileceğini öncelik sırasına koymak zorunda kaldı. Aynı zamanda, yardım çalışanlarına yönelik saldırılar arttı ve uluslararası insani hukukun giderek daha fazla ihlal edildiği ortaya çıktı” diye ekledi.

41 MİLYON KİŞİ ACİL DURUMDA

2026 yılında açlıkla karşı karşıya kalacakların 41 milyonu, acil durum veya daha kötü seviyelerde sınıflandırılıyor.

Geçen hafta, BM'nin iki gıda ajansı olan WFP ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Haiti'den Güney Sudan'a kadar dünya çapında 16 “açlık sıcak noktası” olduğu konusunda uyarıda bulunarak, fon eksikliğinin zaten vahim olan koşulları daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Ortak bir raporda, ajanslar risk altındaki kişilere yardım etmek için gerekli olan 29 milyar doların şu ana kadar sadece 10 milyar 5 milyon dolarını aldıklarını belirtti.