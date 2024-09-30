Bodrumunu yenilemek istedi, tarihe ışık tuttu:  Fransa'da Orta Çağ'dan kalma lahitler bulundu

Fransa'da bodrumunu yenilemek isterken Ortaçağ'dan kalma düzinelerce tarihi eser bulan adam şaşkına döndü.



Başkent Paris’in güneyinde bulunan bölgeye giden arkeologlar 52 metrekarelik alanda kazı yaptı.



Onlarca iskelet ve lahit bulan araştırmacılar, bulguların bölgedeki Klasik Antik Çağ ve Ortaçağ dönemlerinde yaşayan nüfusun yaşam şekillerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabileceğini belirtti.



Daha önceki çalışmalarda bölgenin eski bir Ortaçağ mezarlığına ev sahipliği yaptığı biliniyordu; ancak hiç geç Ortaçağ dönemine ait alçı lahitler keşfedilmemişti.



YÜZYILLAR BOYUNCA KULLANILMIŞ



Yeni kazılar, mezarların paralel sıralar halinde düzenlendiğini gösterdi ve mezarlığın MÖ 3. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar kullanıldığını ortaya koydu.



Son kazı, mezarlığın sanılandan daha da eski olduğuna ve ilk mezarların 1500 yıldan daha öncesine, Klasik Antik Çağ'ın sonlarından kaldığına işaret ediyor.



Bu cenaze uygulamalarının, MS 500’lü yıllarda cesetlerin alçı lahitlerle gömülmesiyle geliştiği belirtiliyor.



Arkeolojik araştırma merkezi Archeodunum’dan bilim insanları, lahitlerin süslenmediğini ve genellikle birden fazla ceset bulunsa da bu lahitlerde her birinin yalnızca bir ceset barındırdığını ifade etti.

