Boeing, 17 bin kişiyi işten çıkaracak

ABD merkezli havacılık devi Boeing'in, iş gücünü yaklaşık yüzde 10 oranında azaltma planları bulunduğu bildirildi.



Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Kelly Ortberg, çalışanlara gönderdiği mesajda, Boeing'in zor bir dönemden geçtiğini ve uzun vadede rekabetçi kalabilmek ile müşterilere daha iyi hizmet sunabilmek için yapısal değişikliklerin gerekli olduğunu belirtti.



Ortberg, 777X programında yaşanan zorluklar, uçuş testlerinde yaşanan duraksamalar ve devam eden grevler nedeniyle teslimat takviminde gecikmeler yaşandığını ifade etti.

İlk teslimatın artık 2026 yılında yapılmasının beklendiğini aktaran Ortberg, kalan 767 kargo uçağı siparişlerinin üretim ve teslimatının ardından ticari program üretimini 2027 yılında tamamlamayı planladıklarını da vurguladı. Bunun yanı sıra KC-46A tanker üretiminin de sürdüğünü kaydetti.



Boeing'in iş gücü seviyelerinin önceliklere göre ayarlanması gerektiğine dikkat çeken Ortberg, "Önümüzdeki aylarda, toplam iş gücümüzü yaklaşık yüzde 10 oranında azaltmayı planlıyoruz. Bu azaltmalar, yöneticileri, müdürleri ve çalışanları kapsayacak." dedi. Ortberg, bu adımların zamanlaması ve etkisi konusunda şeffaf olacaklarını da sözlerine ekledi.



17 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK



ABD basınında yer alan haberlere göre, işten çıkarmaların 17 bin Boeing çalışanını etkilemesi bekleniyor.

Eylül ayında fabrika işçilerinin greve başlamasının ardından Boeing, maliyetleri azaltma amacıyla işe alımları dondurma, seyahatleri durdurma ve zorunlu olmayan harcamaları askıya alma gibi önlemleri devreye alma kararı almıştı.