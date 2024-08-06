Boeing krizi sürüyor: Havacılık devi için duruşma günü geldi

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), Alaska Airlines’a ait bir 737 MAX'in acil çıkış kapısının havada patlamasıyla ilgili olarak bugün başlayacak ve iki gün sürecek bir duruşma düzenledi.

Duruşmada Boeing ve Spirit AeroSystems yöneticilerinin ifade vereceği açıklandı.

ÜST DÜZEY YETKİLİLER İFADE VERECEK



NTSB'den yapılan açıklamada Boeing'in kaliteden sorumlu başkan yardımcısı Elizabeth Lund ve tedarikçi kalitesinden sorumlu başkan yardımcısı Doug Ackerman'ın da ifade verecek kişiler arasında olduğu belirtildi.



Spirit AeroSystems kıdemli başkan yardımcısı ve Boeing Programı genel müdürü Terry George ve MAX’in gövdesini üreten Spirit’in 737 kalitesinden sorumlu kıdemli direktörü Scott Grabon’un da ifade vereceği aktarıldı.



Geçtiğimiz ay Boeing, 2005 yılında ana fabrikalarını ayırdığı Spirit AeroSystems’i 4,7 milyar dolarlık hisse karşılığında geri almayı kabul etmişti.