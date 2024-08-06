Boeing krizi sürüyor: Havacılık devi için duruşma günü geldi

Amerikan havacılık devi Boeing bugün, Alaska Airlines’a ait bir 737 MAX 9 uçağının acil çıkış kapısının havadayken patlamasıyla ilgili ifade verecek. Boeing ile ilgili kalite kontrol krizlerini alevlendiren olayla ilgili toplamda 20 saat sürmesi planlanan iki günlük bir duruşma düzenlenecek. Duruşmada, Boeing ve Spirit AeroSystems yöneticileri ifade verecek.

Boeing krizi sürüyor: Havacılık devi için duruşma günü geldi
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ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), Alaska Airlines’a ait bir 737 MAX'in acil çıkış kapısının havada patlamasıyla ilgili olarak bugün başlayacak ve iki gün sürecek bir duruşma düzenledi.

Duruşmada ve Spirit AeroSystems yöneticilerinin ifade vereceği açıklandı.

ÜST DÜZEY YETKİLİLER İFADE VERECEK

NTSB'den yapılan açıklamada 'in kaliteden sorumlu başkan yardımcısı Elizabeth Lund ve tedarikçi kalitesinden sorumlu başkan yardımcısı Doug Ackerman'ın da ifade verecek kişiler arasında olduğu belirtildi.

Spirit AeroSystems kıdemli başkan yardımcısı ve Boeing Programı genel müdürü Terry George ve MAX’in gövdesini üreten Spirit’in 737 kalitesinden sorumlu kıdemli direktörü Scott Grabon’un da ifade vereceği aktarıldı.

Geçtiğimiz ay Boeing, 2005 yılında ana fabrikalarını ayırdığı Spirit AeroSystems’i 4,7 milyar dolarlık hisse karşılığında geri almayı kabul etmişti.

Boeing krizi sürüyor: Havacılık devi için duruşma günü geldi - 1

20 SAAT SÜRECEK DURUŞMA

İki gün boyunca toplamda 20 saat sürmesi planlanan duruşmada, uçağın kapı contasının dört cıvatasının eksik olması nedeniyle patlamasıyla ilgili olarak Federal Havacılık İdaresi'nden birkaç yetkili de ifade verecek.

Duruşmada 737 üretimi ve denetimleri, güvenlik yönetimi ve kalite yönetim sistemleri, FAA gözetimi ve kapı tapasının açılıp kapanmasını çevreleyen konular ele alınacak.

BOEING SORU SORAMAYACAK

NTSB, ’in diğer tarafların aksine, duruşma sırasında diğer katılımcılara soru sormasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Havacılık devi geçtiğimiz ay, ABD Adalet Bakanlığı’nın iki ölümcül 737 MAX kazası ile ilgili soruşturmasında dolandırıcılık komplosu suçlamasını ve 243,6 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etmişti.

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