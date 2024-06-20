Boeing kurbanlarından 24 milyar dolarlık rekor tazminat talebi

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen iki ölümcül Boeing 737 MAX kazasının kurbanlarının aileleri Adalet Bakanlığı'ndan uçak üreticisinden yaklaşık 24,78 milyar dolar para cezası talep etmesini ve cezai kovuşturma başlatmasını istedi.

"EN ÖLÜMCÜL KURUMSAL SUÇ"



Kazaya karışan 15 aileyi temsil eden avukat Paul Cassel, Adalet Bakanlığı'na yazdığı bir mektupta, "Boeing'in suçu ABD tarihindeki en ölümcül kurumsal suç olduğundan, 24 milyar doların üzerindeki maksimum para cezası yasal olarak haklı ve açıkça uygundur" dedi.



Boeing, ocak ayında Alaska Havayolları uçuşu sırasında 737 Max 9'un acil çıkış kapısının patlamasının ardından üretim hatası nedeniyle bir dizi soruşturmayla karşı karşıya kaldı.

BOEING'DE KALİTE KONTROL KRİZİ



Max jetleri bu kazadan önce 2018'de Endonezya'da ve 2019'da Etiyopya'da düşmüş ve 346 kişinin ölümüne neden olmuştu. Art arda gelen kazalar, Boeing'de devam eden güvenlik ve kalite sorunlarını ortaya çıkardı.



Boeing CEO'su David Calhoun salı günü Ulusal Güvenlik soruşturmaları alt komitesinin huzuruna çıktı ve "Boeing'deki herkes adına kişisel olarak özür dilemek istiyorum. Kayıplarınız için derin üzüntü duyuyoruz. Hiçbir şey uçaklarımıza binen insanların güvenliğinden daha önemli değildir” dedi.

CEZAİ KOVUŞTURMA TALEBİ



Kurban aileleri ayrıca Boeing'in yönetim kuruluna kendileriyle görüşme talimatı verilmesini ve kazalar sırasında Boeing'deki sorumlu yetkililer hakkında cezai kovuşturma başlatılmasını talep etti.



Boeing 737 MAX uçaklarının 2018 ve 2019'da Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen iki ölümcül kazası, en çok satan uçağın dünya çapında 20 ay süreyle yere indirilmesine yol açmıştı. İki ölümcül kaza da MCAS adlı bir güvenlik sistemiyle ilişkilendirilmişti.