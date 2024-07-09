Boeing suçunu kabul etti: Hükümet anlaşmaları nasıl etkilenecek?

ABD Adalet Bakanlığı, Boeing'in suçunu ve 243,6 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul edeceğini pazar günü mahkeme dosyasında açıklamıştı.

Havacılık devi Boeing, 2018 ile 2019'da Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen ve 346 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Boeing 737 MAX kazalarına ilişkin yürütülen soruşturmada dolandırıcılık ile suçlanıyordu.



Her ne kadar devlet kurumları herhangi bir kısıtlamadan feragat edebilseler de Boeing'in suçunu kabul etmesi şirketin ABD Savunma Bakanlığı ve NASA gibi kurumlarla kârlı devlet sözleşmeleri yapması konusunda tehlike oluşturuyor.

Cezaya dair anlaşmanın nihai ayrıntılarının 19 Temmuz'a kadar dosyalanması bekleniyor.

SÖZLEŞMELERE ETKİSİ DEĞERLENDİRİLECEK



Pentagon Sözcüsü Hava Kuvvetleri Tümgenerali Patrick Ryder gazetecilere yaptığı açıklamada, Boeing'in suçunu kabul etmesinin sözleşmeleri üzerindeki etkisine karar vermek üzere bir değerlendirmede bulunacaklarını söyledi.

Ryder, bakanlığın uçak üreticisi ile görüşme hâlinde olup olmadığıyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.



POTANSİYEL CEZA SENARYOLARI



Boeing'in karşılaşabileceği en ağır cezalardan biri, Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere ABD hükümet sözleşmelerinden uzaklaştırılma veya men edilme olabilir.



Boeing, hukuki sorunlarla karşılaşan diğer şirketlerin çoğundan farklı olarak ABD'de benzersiz bir yere sahip.



Şirket, ABD ve dünya genelinde 170 bin kişiyi istihdam ediyor ve Alaska, Delta, Southwest, Emirates, flydubai, Etihad Airways ve Qatar Airways gibi büyük ticari havayollarına önemli bir tedarikçi konumunda. Ve en büyük müşterilerinden biri de ABD hükümeti. Boeing'in geçen yılki gelirinin yüzde 37'si ABD hükümetinden geldi.



Boeing'in tedarik zincirindeki önemli rolü göz önüne alındığında, Adalet Bakanlığı'nın şirketi tamamen kapatma lüksü yok.



Uzmanlara göre Boeing'in ABD'nin en önemli savunma şirketlerinden biri olması, herhangi bir tür hükümet ticari yaptırımının gerçekçi olmadığı anlamına geliyor.