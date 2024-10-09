Boeing'de grev sürüyor: Teklif geri çekildi

Dünyanın iki büyük ticari uçak üreticisinden biri olan Boeing, grev nedeniyle en çok satan modelleri olan 737 MAX modelini ve 767 ile 777 tipi uçakları üretemiyor.



Boeing ile sendika arasındaki görüşmelere yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre, taraflar pazartesi ve salı günleri müzakerelerde bulundu ancak taraflar birbirlerine ters düştü ve ilerleme sağlanamadı.



"SENDİKA İLE MÜZAKERE EDİLEMEZ"



Boeing'in ticari uçak biriminin başında bulunan Stephanie Pope çalışanlara gönderdiği mesajda, "Sendika tekliflerimizi ciddiye almadı" dedi ve sendikanın taleplerini "müzakere edilemez" olarak nitelendirdi.



Pope, "Bu durumda yeni müzakerelerde bulunmak anlamsız ve teklifimizi geri çektik" dedi ve Boeing'in elindeki nakdi korumak için adımlar attığını belirtti.



SERMAYE ARTIRIMI KAPIDA



Boeing, yeni nakit kaynak sağlamak için sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı veya bedelli sermaye artırımı değerlendiriyor.



Sendika, ücretlerin dört yıl içinde yüzde 40 artırılmasını ve on yıl önceki sözleşmede kaldırılan sabit emekli maaşının yeniden yürürlüğe alınmasını talep ediyor.



Boeing, geçen ay işçilere yüzde 30 maaş artışı ve ikramiyelerin yeniden başlatılmasını kapsayan bir teklif sundu, ancak sendika teklifi yetersiz buldu.

