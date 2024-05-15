Boeing'de sular durulmuyor: ABD ile anlaşmasını ihlal etti

ABD Adalet Bakanlığı, Boeing'in 2021'de imzalanan ve şirketi 2018 ile 2019 yıllarında 346 kişinin ölümüne yol açan 737 MAX kazalarına ilişkin ceza davalarından koruyan anlaşmanın yükümlülüklerini ihlal ettiğini ifade etti.

Boeing'de sular durulmuyor: ABD ile anlaşmasını ihlal etti

Adalet Bakanlığı dün paylaştığı mahkeme dosyasında 'li havacılık devi 'in "faaliyetleri süresince ABD'deki dolandırıcılık yasalarının ihlallerini tespit etmek ve önlemek için bir uyum ve etik programı tasarlama, uygulama ve yürürlüğe koymada başarısız olduğunu" belirtti.

Adalet Bakanlığı yetkilileri, Ocak ayında Boeing'deki güvenlik ve kalite sorunlarını ortaya çıkaran bir başka kazanın ardından bu bulguya ulaştılar.

KAZALAR ART ARDA GELDİ

ABD'de Alaska Hava Yolları'na ait bir Boeing 737 MAX 9 tipi uçağı, 5 Ocak'ta uçuş sırasında gövde panelinin kopması nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.

Bu olaydan yalnızca iki gün sonra Boeing'i daha önceki kazalara ilişkin cezai kovuşturmadan koruyan anlaşmanın süresi dolmuştu.

BOEING'E SIKI DENETİM

Ocak'taki kazadan bu yana devam eden kurumsal kriz ve itibar kaybını daha da derinleştiren karar, Boeing'i 2018 ve 2019'da
meydana gelen kazalara ilişkin mali cazalar ve daha sıkı denetime yol açabilecek olası bir ceza davası ile karşı karşıya bırakabilecek.

Boeing dün yaptığı açıklamada, "Anlaşmanın maddelerine uyduğumuza inanıyoruz ve Bakanlığa yanıt verme fırsatını bekliyoruz. Bunu yaparken, Alaska Hava Yolları'nın 1282 kazası sonrasındaki sorularına verdiğimiz yanıtlar da dahil olmak üzere anlaşma süresi boyunca yaptığımız gibi, Bakanlık ile en üst düzeyde şeffaflık içinde çalışacağız" dedi.

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