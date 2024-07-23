Boeing'de tedarik krizi: "Ayda 1 milyar dolar kaybediyor"

Wall Street Journal'a göre, parça sıkıntısı ve diğer sorunlar nedeniyle Boeing'in yaklaşık 200 adet tamamlanmış uçağı havaalanlarında, dış tesislerde ve hatta çalışanların otoparklarında bekliyor.



Rapora göre bazı uçakların iç parçalara, bazılarının da motorlara ihtiyacı var.

Parçalardaki gecikmenin, pandemiden bu yana devam eden tedarik zinciri kıtlıklarından kaynaklandığı iddia ediliyor. 200 uçak havada olmadığı için üretici ayda yaklaşık 1 milyar dolar kaybediyor.



Boeing bir süredir güvenlik sorunları nedeniyle sektörde itibar kaybı yaşıyor. Şirket, güvenlik endişelerinin bir dizi federal soruşturmayı başlatmasından bu yana üretimde yavaşlama yaşıyor.



Şirket, bu yıl geçen yılın aynı dönemine göre toplamda yaklaşık 90 uçak daha az teslimat gerçekleştirdi.



Boeing yetkilileri park halindeki uçakları kaldırmak ve tamamlamak için çalıştıklarını söylüyor. Şirket, uçak fazlalığına bağlı alan eksikliği yüzünden üretimde yavaşlama olmadığını da ifade etti.



Boeing, yaptığı açıklamada, "Son yıllarda envanterden yüzlerce 737 ve düzinelerce 787 teslim ettiğimiz için, birçok tesiste ihtiyaç duyulan park alanını azalttık" dedi.

