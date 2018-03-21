Boko Haram'ın kaçırdığı kız öğrencilerin çoğu kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Boko Haram örgütü tarafından kaçırılan 110 kız öğrencinin 91'inin kurtarıldığı bildirildi.



Enformasyon Bakanı Lai Muhammed, yaptığı açıklamada, Yobe eyaletine bağlı Dapchi bölgesinde örgütün kaçırdığı kız öğrencilerden 91'inin kurtarıldığını belirtti.



Lai Muhammed, kız öğrencilerin sabah erken saatlerde kurtarıldığını kaydetti. Öğrencilerin nasıl kurtarıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.



Kaçırılan kızlardan birinin babası Mallam Musa, "Allah'a şükür ediyorum ki kızıma kavuştum. Birazdan sağlık kontrolü için hastaneye gideceğiz." dedi.



Nijerya'da 19 Şubat'ta Boko Haram tarafından Yobe eyaletine bağlı Dapchi bölgesindeki kız okuluna baskın düzenlenmiş, baskından sonra 110 öğrencinin kaybolduğu bildirilmişti.



Yobe eyaletindeki 300 okulu koruması için dün bölgeye 2 bin polis gönderildi.



Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri yapmaya başlayan Boko Haram, 17 bin kişinin ölümüne neden oldu.



Çok sayıda askerin kaçırılmasından da sorumlu tutulan ve geçen yıldan bu yana eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydıran örgüt, son günlerde saldırılarının sayısını artırdı.

