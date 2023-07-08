Bölge sakinlerinden yardım istendi | ABD duyurdu: Tehlikeli bir mahkum hapishaneden kaçtı

CNN’in haberine göre yetkililer, egzersiz ekipmanının üzerine çıkan mahkumun çarşafları birbirine bağlayıp çatıdan aşağı inerek kaçtığını açıkladı.



Warren County Hapishanesi'nden firar eden mahkum Michael Charles Burham'ın tehlikeli olduğu ve yakalanması amacıyla polis operasyonunun sürdüğü kaydedildi.



Emniyet yetkilileri, Burham'ın en son turuncu ve beyaz çizgili eşofman, kot ceket ve terlikle görüldüğünü bildirdi.



Warren County Hapishanesi'nin Sözcüsü Cecile Stelter, polisin K-9 birimleriyle aramaya ek olarak arazi araçları, insansız hava araçları ve uçak kullandığını belirtti.



Bölge sakinlerinden evlerinin güvenlik kameralarınca 6 Temmuz 23.30 ile 7 Temmuz 12.30 saatleri arasında kaydedilen görüntüleri incelemeleri ve sıra dışı durumla karşılaşmaları halinde polise haber vermeleri istendi.



Kundakçılık ve hırsızlıktan mahkum edilen Burham’ın cinayet soruşturmasında da şüpheli olduğu duyuruldu.