Reuters haber ajansına konuşan iki Türk güvenlik yetkilisi, bölgedeki hapishanelerde yaklaşık bin 200- bin 500 DAEŞ’li olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.
Bu konuda ellerinde resmi bir bilgi olmadığını söyleyen Türk yetkililer sahadaki kaynaklarına dayanarak yabancı DAEŞ’lilerin çoğunun Amerikalı, Fransız, Alman ve Belçikalı olduğunu vurguladı.
Yabancı teröristlerin serbest bırakılmayacağını vurgulayan ismi açıklanmayan iki Türk yetkili, bunların geldikleri ülkelere geri gönderilmesi için girişimlerde bulunulacağının altını çizdi.