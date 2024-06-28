Bolivya Devlet Başkanı Arce, "kendi kendine darbe planladı" iddialarını reddetti

Arce, yönetimsel başkent La Paz'daki Devlet Başkanlığı konutu Casa Grande Pueblo'da düzenlediği basın toplantısında, gözaltına alınan eski ordu komutanı Jose Zuniga'nın iddiaları ve bazı medya kuruluşlarının "kendi kendine darbe planladı" haberlerine cevap verdi.



Zuniga'nın başını çektiği bir askeri darbe girişiminin yaşandığını hatırlatan Arce, "Bu nasıl bir talimat veya kendi kendine darbe planlaması nasıl olabilir? O kendi inisiyatifiyle hareket etti." ifadesini kullandı.



Arce, Zuniga'nın suçlamalarını son derece "çirkin" bulduğunu vurgulayarak, "Benim popülerlik kazanmam için bunu yaptığımı öne sürüyor, ben halkın kanıyla popülerlik kazanacak bir siyasetçi değilim." diye konuştu.

Eski Devlet Başkanı Evo Morales ile darbe girişiminden önce telefonla konuştuğunu dile getiren Arce, "Evet onunla farklılıklarımız olabilir, ancak önlemini alması için kendisiyle iletişime geçtim. Darbenin yaklaşmakta olduğunu gördük ve Evo yoldaşla telefonda kısa bir görüşme gerçekleştirdim. Bana geldikleri gibi (darbeci askerleri kastederek) ona da gideceklerdi." dedi.



Arce, darbe girişimi öncesi silahlı kuvvetlerde bir süredir olağan dışı hareketlenmeler gördüklerini ve olacakları tahmin ettiklerini belirtti.



Gözaltına alınmadan kısa süre önce gazetecilere konuşan Zuniga, "Ben masumum. Arce ile geçtiğimiz pazar günü bir araya geldik. Devlet Başkanı, bana durumun çok kötü olduğunu ve ülkenin son derece kritik bir süreçten geçtiğinden bahsetti. 'Popülaritemin yeniden yükselmesi için bir şeyler yapmalıyız.' dedi." iddiasında bulunmuştu.

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