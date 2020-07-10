Bolivya lideri corona virüse yakalandı

Bolivya'da, eski Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa etmesinin ardından geçici devlet başkanlığı görevine getirilen Jeanine Anez, kendisine yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğunu açıkladı.



Anez, Twitter hesabından paylaştığı videoda, ekibinden birçok kişide virüse rastlanmasının ardından yaptırdığı corona virüs tesitinin pozitif çıktığını duyurdu.



Kendisini iyi hissettiğini söyleyen Jeanine Anez, 14 gün boyunca karantinada kalacağını ve ardından tekrar test yaptıracağını belirtti.



Daha önce Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcılığını yürüten Anez, Morales'in istifasının ardından ülkenin geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmişti.



Jeanine Anez, ALP'de çoğunluğu oluşturan Evo Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.



MORALES'İN İSTİFASI



Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Morales, hile yapıldığı iddiasıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun istifa çağrısının ardından 10 Kasım'da görevi bırakmıştı.



İstifasının ardından Morales, önce siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya oradan da Arjantin'e gitmişti.

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