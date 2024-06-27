Bolivya nerede? Bolivya'nın haritadaki konumu



Bolivya'da "olağan dışı bir askeri hareketlilik" bildirildi. Bolivyalı üst düzey yetkililer de, ordunun ve tankların meydanı ele geçirdiğini söyleyerek bunu bir "darbe girişimi" olarak nitelendirdi. Ordu'nun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine geri döndü. Peki, Bolivya nerede?



Güney Amerika ülkesi Bolivya, İspanya'dan bağımsızlığını kazandıktan sonra sayısız darbe ve savaş gördü.



1825'ten bugüne kadar 180'e yakın darbe, ondan fazla anayasa ve 80 devlet başkanı gören ülke, Şili ile girdiği savaşın ardından Pasifik Okyanusu’na olan kıyısını kaybederek bir kara devleti haline geldi.



1982'den bu yana sivillerin yönetimindeki Bolivya’yı, 2005'teki seçimleri kazanan sosyalist Devlet Başkanı Evo Morales yönetiyor.



Künye

Nüfus: 11 milyon (2015 tahmini)



Etnik yapı: Yüzde 68 Mestizo (beyaz-yerli melezi), yüzde 20 yerli, yüzde 5 beyaz, yüzde 2 cholo, yüzde 1 siyahi, yüzde 4 diğer



Yüzölçümü: 1,09 milyon kilometre kare



Dil: 2009 anayasasına göre İspanyolca ve 36 farklı yerel grubun kullandığı toplam 37 resmi dil bulunuyor.



Din: Yüzde 92,8 Hristiyan, yüzde 1,7 diğerleri, yüzde 5,5 herhangi bir dine inanmıyor



Para Birimi: Boliviano



Genel Durum



Güney Amerika'da Paraguay ile okyanusa kıyısı olmayan iki ülkeden biri olan Bolivya, bağımsızlığının üzerinden geçen 200 yıla yakın sürede yaşadığı siyasi çalkantılarla tanınıyor.



İspanyol sömürgesi olduğu dönemde Yukarı Peru olarak adlandırılan ülke, 1825 yılında İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti, ancak bu bağımsızlık 1847 yılında tanındı.



Bağımsızlığını kazanmasında Simon Bolivar'ın katkısı üzerine ülke Bolivya ismini aldı.



Resmi adı Bolivya Çokuluslu Devleti olan Bolivya, Güney Amerika'nın en yoksul ve geri kalmış ülkelerinden biri. Ülke topraklarının üçte biri dağlık araziden oluşuyor. Komşuları Brezilya, Paraguay, Arjantin, Şili ve Peru.



1879 yılında Peru ile Şili'ye saldıran Bolivya, Pasifik Savaşı'nı kaybederek Pasifik Okyanusu kıyısındaki topraklarını Şili'ye kaptırdı.



Başkenti Sucre olan ülkenin en önemli kentleri Santa Cruz ve La Paz.



Nüfusunun büyük çoğunluğunu beyaz ve yerli melezi Mestizoların oluşturduğu Bolivya'da en fazla kullanılan resmi dil İspanyolca iken yerli kabilelere ait bugün bazıları kullanılmayan 36 dil de resmi dil olarak kabul ediliyor. Bunlardan en fazla Guarani, Aymara ve Quechua dilleri kullanılıyor.



Bolivya, Güney Amerika’da sosyalist devrimlerin yöneticilerinden Che Guevera'nın öldürüldüğü ülke olarak da tanınıyor.



Ekonomi



Gelişmekte olan bir ülke konumundaki Bolivya nüfusunun yüzde 53'ü yoksulluk sınırının altında yaşıyor.



Ülkede temel geçim kaynakları tarım, hayvancılık, balıkçılık, madencilik ve tekstil. Ülke başta lityum, doğal gaz ve kalay madeni olmak üzere çeşitli madenler açısından oldukça zengin. Dünya lityum rezervinin yarısının Bolivya'da olduğu belirtiliyor.



Gayrı safi yurt içi hasıla beklentisi 2017 yılı için 39 milyar dolar olan Bolivya, dünyanın 96. büyük ekonomisi. Kişi başına düşen milli gelir 3 bin 500 dolar ile dünya genelinde 119. sırada yer alıyor.