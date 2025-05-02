Bolivya uçağı havada kayboldu: Pilot imdat çağrısı yapmış

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, içinde biri çocuk beş kişinin bulunduğu bir Cessna 172CP uçağının, Bolivya'nın kuzeyinde kaybolduğunu duyurdu.

Yetkililerin arama çalışmalarına orduyu da dahil ettiği bildirildi.

Arce, “Uçak Baures ile Beni departmanındaki Trinidad kasabası arasında seyahat ederken kayboldu” diye yazdı.

Bolivya Sivil Havacılık Kurumu, kayıp uçağın pilotunun 30 Nisan'da bir imdat çağrısı yaptığını ve daha sonra iletişimi kestiğini açıkladı.

Uçak, Beni'nin idari merkezi olan Trinidad'ın 109 km kuzeydoğusunda bulunuyordu.

