Bolivya yeni başkanını seçti: 20 yıl sonra sağın zaferi

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle mücadele eden Latin Amerika ülkesi Bolivya'da devlet başkanlığı seçimini merkez sağ kazandı.

Yüksek Seçim Mahkemesi'nin açıkladığı ön sonuçlara göre, sandık tutanaklarının yüzde 97’si işlendi. Buna göre, oyların yüzde 54,53’ünü alan Hristiyan Demokrasi Partisi’nin adayı 58 yaşındaki Senatör Rodrigo Paz, ülkenin yeni devlet başkanı seçildi.

Eski Devlet Başkanı Tuto lakaplı muhafazakar aday Jorge Quiroga ise oyların yüzde 45'ini aldı.

SOLUN 20 YILLIK İKTİDARI BİTTİ

Paz, ülkenin yeni devlet başkanı olarak, 8 Kasım’da düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.

Ülke tarihinde ilk kez yapılan ikinci tur seçimi kazanan Rodrigo Paz, Bolivya ve Latin Amerika siyasetinde sol bir hareket olarak bilinen Sosyalizme Doğru Hareket Partisi'nin (MAS) 20 yıllık iktidarına son verdi.



"HERKES İÇİN KAPİTALİZM"

Paz, seçimleri kazanması halinde Bolivya’da kapsamlı reformlar yapacağını ve "herkes için kapitalizm" vizyonu çerçevesinde ekonomik serbestliği artırmayı, üretimi ve ticareti teşvik etmeyi, ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi imkanları vaat etmişti.



ESKİ BAŞKANIN OĞLU

Eski Bolivya Devlet Başkanı (1989-1993) Jaime Paz Zamora’nın oğlu olan Senatör Rodrigo Paz, ülkeyi tarihinin en ciddi ekonomik krizlerinden biriyle mücadele etme sorumluluğu ile devralacak.