Bolivya'da darbe girişimi | Devlet Başkanı Arce halkı meydanlara çağırdı

Askerlerin hükümet binasına zorla girmesinin ardından Devlet Başkanı Luis Arce, askeri kalkışmaya karşı halkı demokrasiyi savunmaya çağırdı. Ulusal seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunarak, "Bolivya'nın devlet başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Askerler, derhal çekilmeli ve görevlerinin başına dönmelidir. Demokrasiye ve anayasaya saygı duymalarını istiyorum." ifadelerini kullandı. Hükümetini destekleyen ülkelere teşekkür eden Arce, "Bize destek olan kardeş ülke devlet başkanlarını selamlıyoruz ve onlara teşekkür ediyoruz. Demokrasiye sahip çıkan belediye başkanlarına, valilere ve polis müdürlerine teşekkür ediyoruz. Demokrasiye sahip çıkan halkımızı selamlıyoruz." diye konuştu.

Yerel basında çıkan haberlerde, tank ve kapüşonlu askerlerin başkent Plaza Murillo Meydanı'ndaki sivilleri tahliye ettiği ve bölgeyi kordon altına aldığı kaydedildi. Haberlerde, Bolivya ordusunun üst düzey komutanlarının yürütmeye el koymakla tehdit ettiği öne sürüldü. Sosyal medyaya yansıyan haberlerde ise askeri birliklerin Genelkurmay Başkanlığı civarında konuşlandığı belirtildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı görülüyor. Askerlere tepki gösteren vatandaşlara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ediliyor.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ise sosyal meyda hesabıdan yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin "darbe" yapmaya çalıştığını duyurdu.



Morales, "Darbe yaklaşıyor. Genelkurmay Başkanlığındaki komutanlar, 15.00'te acil toplantı çağrısında bulundu. Kent ve kırsal kesimdeki tüm halkımıza demokrasiyi savunmaları için ulusal seferberlik çağrısında bulunuyoruz. Süresiz genel grev ilan ediyoruz. Silahlı kuvvetlerin, demokrasiyi ihlal etmesine ve halkı sindirmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

YENİ ATANAN ORDU KOMUTANININ EMRİ ÜZERİNE ASKERLER GERİ ÇEKİLDİ

Devlet Başkanı Luis Arce tarafından atanan yeni ordu komutanı Sanchez, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Askeri kalkışmayı kınayan Sanchez, "Cadde ve meydanlardaki tüm askerlere ve personele birliklerine dönmelerini emrediyorum." ifadesini kullandı.



Sanchez, "büyük" bir sorumluluk aldıklarını vurgulayarak, "Böyle bir göreve layık görülmekten onur duyuyorum. Bize güvendikleri için Devlet Başkanı ve Savunma Bakanı'na teşekkür ediyoruz. Cadde ve meydanlarda hiç kimsenin arzu etmeyeceği görüntülerle karşı karşıyayız. Ordunun yeni komutanı olarak, demokrasi dışı eylemlere izin vermeyeceğimizi bildirmek isterim." diye konuştu.



Basında çıkan haberlerde, askeri kalkışmanın 25 Haziran'da görevden alınan eski ordu komutanı Jose Zuniga'nın öncülüğünde yapıldığı iddia edildi.



Zuniga'nın, ülkede 2025'te yapılması beklenen devlet başkanlığı seçimine ilişkin eski Devlet Başkanı Evo Morales'in adaylığına karşı çıktığı ve rahatsızlığını hükümete ilettiği öne sürüldü.



Zuniga'nın başını çektiği askerlerin hükümet sarayını ele geçirerek yeni bir bakanlar kurulu oluşturmaya çalıştığı belirtilen haberlerde, Morales'i "açık" şekilde tehdid eden Zuniga'nın, "Onun anayasayı çiğnemesine ve halkın verdiği yetkiye itaatsizlik etmesine izin vermeyeceğiz. Silahlı kuvvetler, vatanın silahlı kanadıdır. Bu vatanı onlardan geri alacağız. Ülkemiz, bu şekilde daha fazla devam edemez." ifadelerini kullandığı kaydedildi.