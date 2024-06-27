Bolivya'da darbe girişimi | Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'ndan acil toplantı çağrısı

Bolivya'da darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) üye ülkelere acil toplantı çağrısı yaptı. CELAC lideri Castro, "faşizmin kınanması ve sivil iktidara saygı duyulması" için devlet başkanlarını bir araya toplayacak.

Bolivya'da darbe girişimi | Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'ndan acil toplantı çağrısı

ülkesi 'da, Luis Arce hükümetine yönelik darbe girişiminin ardından Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dönem Başkanı ve Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, üye ülkeleri "acil toplantı"ya çağırdı.

Castro, basına yaptığı açıklamada, 'daki darbe girişimini kınadı.

"Bolivya'nın demokrasisini tehdit eden faşizmin kınanması ve sivil iktidara saygı duyulması için CELAC üyesi ülkelerin devlet başkanlarını acil olarak toplantıya çağırıyorum" diyen Castro, şunları söyledi:

"Askeri güçler bir kez daha suç teşkil edecek darbe girişiminde bulunmuştur. Kardeş Bolivya halkına, Devlet Başkanı Luis Arce'ye ve Evo Morales'e koşulsuz desteğimizi ifade ediyoruz."

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro da "Bolivya'daki meşru anayasal düzenin herhangi bir şekilde ihlal edilmesine müsamaha göstermeyiz" açıklamasını yaptı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Bolivya'da yaşanan askeri darbe girişimini "en sert" şekilde kınadığını bildirdi.

girişiminin Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesinde yargılanması gerektiğini söyleyen Petro, "Faşizme karşı demokrasi. Biz bir özgürlükler ülkesiyiz. Tiranlıklar ve diktatörlükler bölgede filizlenmez. Bolivya halkı darbeye karşı direnmeli ve demokrasiye sahip çıkmalı. Latin Amerika, demokrasinin yanında saf tutmalıdır" diye konuştu.

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