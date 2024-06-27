Bolivya Devlet Başkanlığı Bakanı Maria Nela Prada, darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Vatandaşlara seslenen Prada, demokrasiyi savunma çağrısı yaptı ve tutuklanan general Juan Jose Zuniga’nın komutası altında meydana gelen olaylara şüphe düşürmeye çalışılmaması, başarısız darbenin siyasi kazanç için kullanılmaması gerektiğini söyledi.
Latin Amerika basınının bildirdiğine göre başkanlık kabinesi ile birlikte bugün bir basın toplantısı düzenleyen Prada, darbe girişimi ve Devlet Başkanı Luis Arce'nin görev süresini kesintiye uğratma planını önlemeye yönelik eylemleri konusundaki bakanların tutumunu ortaya koydu.
Prada, "Bolivya halkı ve uluslararası toplum önünde kesin ve tam bir şekilde söylüyoruz ki bugün yaşadığımız şey bir darbe girişimidir, başarısız bir darbedir" dedi.
Ayrıca muhalefetin ve bazı analistlerin, "siyasi pozisyondan küçük bir dilim elde etmeye çalıştığını" belirtti.
"ASKERLER GEÇ KALDI"
Bakan Prada, eski general Zuniga’nın La Paz'daki Suçla Mücadele Özel Kuvvetlerine (Felcc) verdiği polis ifadesinin bir bölümünde, darbe planının gerçekleşmediğini çünkü Viacha'dan askeri birliklerin yanı sıra Silahlı Kuvvetler ve Hava Kuvvetleri personelinin darbeyi gerçekleştirmek üzere başkente gelmesinin uzun zaman aldığını söylediğini aktardı.
Buna ek olarak, darbe girişiminin ordu tarafından uygulanan şiddetin bir parçası olarak en az 12 kişinin kurşunlarla yaralandığını ifade etti.
Öte yandan Bakan Prada, uluslararası toplum ile Bolivya'daki farklı sosyal ve siyasi aktörlerin başarısız darbe girişimini kınadıklarını ve planlanmasından uygulanmasına kadar tüm sorumluların bulunması için cezai ve askeri yollarla soruşturulacağını belirtti.
Zuniga ve beraberindeki askerlerin hükümetin binasını kuşatmasının ardından Bolivya halkı sokağa dökülmüş ve demokrasiyi savunacaklarını söylemişti.
Askerler, halkın tepkisi üzerine ve Devlet Başkanı Luis Arce ile yeni atanan komutanın çağrıları sonucu birliklerine geri dönmüştü.
İşçi sendikaları da darbe girişimine karşı süresiz genel grev ilan etmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Darbe
- Bolivya
- Güney Amerika