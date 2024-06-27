Bolivya'da darbe girişimine katılan subaylar 30 yıla kadar hapis cezası alabilir

Bolivya'da başarısız olan darbe girişimine katılan çok sayıda subayın tutuklandığı ve 15 ile 30 yıl arasında hapis cezası alabileceği açıklandı.

Bolivya'da darbe girişimine katılan subaylar 30 yıla kadar hapis cezası alabilir

'da darbe girişimine katılan subaylar tutuklandı.

Reuters'ın bildirdiğine göre üst düzey bir hükümet bakanı, bugün yerel televizyonda yaptığı konuşmada, dün yaşanan darbe girişiminin ardından çok sayıda Bolivyalı subayın tutuklandığını duyurdu.

Bakan, subayların 15 ile 30 yıl hapis cezasına yol açabilecek suçlamalarla karşı karşıya olduklarını söyledi.

ülkesi Bolivya'da General Joan Jose Zuniga liderliğindeki ordu güçleri, dün La Paz'da hükümet binasını kuşatmıştı.

Askerlerin baskınının ardından Devlet Başkanı Luis Arce, halkı demokrasiyi savunmaya çağırdı.

Halkın sokağa dökülmesinin ve Arce tarafından atanan yeni ordu komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine geri döndü.

Darbeci general Zuniga ise tutuklandı.

Cumhurbaşkanlığı bakanı Maria Nela Prada, bugün düzenlediği basın toplantısında 12 kişinin darbe girişimi sırasında yaralandığını açıkladı.

Prada, "Bolivya halkı ve uluslararası toplum önünde kesin ve tam bir şekilde söylüyoruz ki bugün yaşadığımız şey bir darbe girişimidir, başarısız bir darbedir" dedi.

Ayrıca muhalefetin ve bazı analistlerin, "siyasi pozisyondan küçük bir dilim elde etmeye çalıştığını" belirtti.

Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı

Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

ABD'nin Oklahoma eyaletinde İncil  müfredata girecek

ABD'nin Oklahoma eyaletinde İncil  müfredata girecek

İtalya Başbakanı Meloni, AB'nin yeni yöneticileri desteklemediğini açıkladı

İtalya Başbakanı Meloni, AB'nin yeni yöneticileri desteklemediğini açıkladı

AB liderleri, yeni AB Konseyi Başkanı olarak Antonio Costa'yı seçti

AB liderleri, yeni AB Konseyi Başkanı olarak Antonio Costa'yı seçti

İsrail'den tehdit: Lübnan'ı taş devrine döndürürüz

İsrail'den tehdit: Lübnan'ı taş devrine döndürürüz

İranlılar yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor: 3 isim öne çıkıyor

İranlılar yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor: 3 isim öne çıkıyor

İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...