Bolivya'da El Nino'nun yarattığı risklerle mücadele için acil durum ilan edildi

Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, dünya genelinde büyük afetlere neden olan El Nino hava olayının etkileriyle mücadele edebilmek amacıyla kaynak yaratabilmek için acil durum ilan ettiğini açıkladı.



Ulusa sesleniş konuşması yapan Devlet Başkanı Paz, bu kararla birlikte, bir taraftan sellerle diğer taraftan da kuraklıkla mücadele eden Bolivya'da afetlerin en çok etkilediği bölgelerde kurtarma ekiplerinin sayısının artırılmasını da hedeflediklerini söyledi.

Paz, "Bu, kuraklık ve seller anlamında çok ağır etkileri olacak bir doğa olayı ve tüm kurumların işbirliğine ihtiyacımız var." dedi.



9 İDARİ BÖLGEDEN ALTISI KURAKLIĞIN PENÇESİNDE



Dokuz idari bölgeden altısında 78 bin ailenin kuraklığın pençesinde yaşadığı, 75 binden fazla büyükbaş hayvanın da aynı nedenle telef olduğu Bolivya'nın komşularından Peru'da artan sıcaklıklar ve orman yangınları en az 12 kişinin ölümüne neden olmuş, Şili'de ise başkent Santiago, kayıtlara geçen en yağışlı ekim ayını yaşamıştı.



“EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞİDDETE ULAŞABİLİR”



El Nino, orta ve doğu ekvatoral Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sıcaklıklarını ısıtarak dünya genelinde rüzgâr, basınç ve yağış düzenlerinde değişikliklere neden oluyor.

Bu hafta konuya ilişkin bir uyarı yayımlayan Birleşmiş Milletler (BM) halihazırdaki El Nino'nun Latin Amerika, doğu ve güney Afrika ile Asya ve Pasifik bölgelerinde felaketlere yol açabilecek "eşi benzeri görülmemiş" bir şiddete ulaşabileceğini belirtmişti



EYLÜL AYINDA PASİFİK'TE SICAKLIK REKORU KIRILMIŞTI



Avrupa Birliği'nin (AB) iklim izleme kuruluşu Copernicus İklim Değişikliği Servisi, şiddetini artıran El Nino hava olayının eylül ayında Pasifik Okyanusu'nun kilit bir bölgesinde sıcaklık rekoru kırdığını bildirmişti .

Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Pasifik Okyanusu'nda El Nino göstergesi kabul edilen ve Nino3.4 olarak bilinen izleme bölgesindeki deniz yüzeyi sıcaklığının geçen ay 29,70 dereceye çıkarak "tüm zamanların en yüksek seviyesine" ulaştığını duyurmuştu.

AB izleme kurumu, ulaşılan bu değerin 1982-1983, 1997-1998 ve 2015-2016 yıllarındaki güçlü El Nino dönemlerinin zirve sıcaklıklarını bile geride bıraktığını belirterek bu tablonun "mevcut El Nino'nun olağanüstü şiddetini gözler önüne serdiğini" ifade etmişti.