Bolivya'da gıda ve yakıt sıkıntısı (Parlamento seçimler için toplanıyor)

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da, ülke genelinde süren protesto ve yol kapatma eylemleri başkent La Paz ve diğer şehirlerde günlük hayatı olumsuz etkiliyor.



Anez'in istifasını isteyen ve çoğunluğu Morales destekçisi köylü ve yerlilerden oluşan Bolivyalıların ülke kırsalında sürdürdükleri protesto ve yol kapatma eylemleri nedeniyle başkent La Paz'ın yanı sıra Santa Cruz ve Cochabamba gibi vilayetlerin merkezlerinde yumurta ile kırmızı ve beyaz et kıtlığı yaşanıyor.



Özellikle La Paz'da bazı market ve pazarlarda bulunması neredeyse imkansız hale gelen bu ürünleri temin edip satışa sunan seyyar satıcı ve iş yerleri önünde yüzlerce metre kuyruklar görülüyor.



KANLI OPERASYONA RAĞMEN YAKIT SIKINTISI DEVAM EDİYOR



La Paz'in bitişiğindeki şehir El Alto'da Anez'in istifasını isteyen çoğunluğu Morales destekçisi grupların kurdukları barikatlar ise başkentte akaryakıt ve doğal gaz temininde sıkıntı yaşanmasına neden oluyor.



Anez yönetiminin El Alto'nun Senkata Mahallesi'nde asker ve polisle düzenlediği ve en az 3 göstericinin hayatını kaybettiği operasyonun ardından akaryakıt ve LPG yüklü kamyonlar La Paz'a ulaşsa da kentteki problem giderilemedi.



Caddelerde tüp kuyrukları dikkati çekerken, akaryakıt bulunan istasyonlar önünde yüzlerce metrelik araç konvoyları oluştu.



DİĞER KENTLERDE DE SORUN VAR



Kırsaldaki gösteriler ve doğal gaz boru hatlarının güvenlik nedeniyle hizmet verememeye başlaması Cochabamba ve Santa Cruz gibi vilayet merkezlerinde sanayi üretiminde durmalara yol açtı.



Çoğunluğu Morales destekçisi yerli ve köylülerden oluşan göstericilerin şehirler arası yolları barikatlarla kapatmasından ötürü bu iki merkeze özellikle yumurta ve beyaz et temini zorlukla gerçekleşiyor.

PARLAMENTO DEVLET BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ İÇİN TOPLANACAK

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi (ALP), ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa eden Evo Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS) mensuplarının da katılımıyla yeni devlet başkanlığı seçimleri düzenlenmesine yönelik bir karar alınması için toplanacak.



ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkanı ve MAS üyesi Eva Copa, meclisin, ülkede acil bir şekilde yeniden seçime gidilmesi için toplanacağını açıkladı.



Copa, ülkenin içinde bulunduğu durumun sakinleşmesi gerektiğini belirterek, "Meclis üyeleri devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesini istiyor, bu yüzden, en kısa sürede seçimlerin düzenlenmesini kapsayan bir tasarının oluşturulabilmesi için bütün meclis üyelerini çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.



Ülkede geçici devlet başkanlığı görevine getirilen muhalif Jeanine Anez'in çıkardığı ve ordu mensuplarının zorunluluk ve meşru müdafaa gibi durumlarda bulundukları müdahaleden dolayı soruşturmadan muaf tutulmasını içeren kararnameyi eleştiren Copa, silahlı kuvvetlerin sokaklardan çekilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



YENİ YÜKSEK SEÇİM MAHKEMESİ ÜYELERİ, YENİ SEÇİMLER



MAS üyesi milletvekili Henry Cabrera da, ALP'deki diğer partilerin temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından, MAS üyelerinin meclisteki oturuma katılması için imzalanan belgeyi gösterdi ve bununla ilgili bazı detayları paylaştı.



Cabrera, ülkenin tarihi bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, "Bugün 16.30'da ALP, hiçbir partiye mensup olmayan yeni Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) üyelerinin belirleneceği yasa tasarısı için toplanacak. Ayrıca seçilen TSE üyelerine, yeni devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemek için en fazla 48 saat müddet verilecek." dedi.



Öte yandan, MAS'a muhalif kesimler, Anez'in meclis kararı yerine kendi çıkaracağı bir kararnameyle ülkeyi seçime götürmesine işaret etmiş ve MAS üyelerinin, meclis kararıyla seçimlerin düzenlenmesine engel olduğunu savunmuştu.



Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisinde ordunun baskısı ve muhalefetin şiddet eylemleri nedeniyle istifa eden Evo Morales'in liderliğini ettiği Sosyalizm Hareketi Partisi üyeleri çoğunluğu oluşturuyor.

BOLİVYA'DAKİ KRİZ



Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.



Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.



Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.



Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.