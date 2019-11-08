Bolivya'da kadın belediye başkanına işkence

Bolivya'da Vinto bölgesinde belediye binasına saldıran muhalifler, iktidar partisi Sosyalizm Hareketi'ne (MAS) mensup kadın Belediye Başkanı Patricia Arce'yi belediye binasından zorla çıkardı.



Binayı yağmaladıktan sonra ateşe veren göstericiler, rehin aldıkları ve işkence ettikleri Belediye Başkanı Arce'yi bir süre sonra güvenlik güçlerine bıraktı.



Muhaliflerin hakaret ve fiziki şiddetine maruz kalan kadın siyasetçinin, saçlarının zorla kesildiği, yüzüne ve vücuduna boya ve pislik atıldığı görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.



SAVUNMA BAKANI ZAVALETA'DAN UYARI



Bolivya Savunma Bakanı Javier Zavaleta, şu ana kadar 3 kişinin hayatına mal olan gerginliğin devam etmesi durumunda ölü sayısının artacağını söyledi.



Camacho'ya sokaklardaki "çatışma gruplarını" geri çekmesi çağrısında bulunan Zavaleta, "Camacho, sükunet çağrısı yapmazsa artık ölüleri birlerle değil onlarla saymaya başlarız" dedi.



Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen seçimi, Devlet Başkanı Morales yüzde 47,8 oyla ilk turda kazanmış, rakibi eski Devlet Başkanı Carlos Mesa ise yüzde 36,51'de kalmıştı.



Ülkedeki yasalara göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Bu oranlara ulaşılamaması durumunda seçimler, en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor.