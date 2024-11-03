Bolivya'da kışlaya saldırı: 200'ü aşkın asker rehin alındı

CNN'in haberine göre, Bolivya'nın Cochabamba kenti yakınlarındaki kışla silahlı bir grup tarafından ele geçirildi.

Bolivya ordusundan yapılan açıklamada grubun, birçok silah ve mühimmata da el koyduğu bildirildi.



Açıklamada, silahlı grup, Cochabamba yakınlarındaki kışlayı "derhal ve barışçıl şekilde" terk etmeye çağrılırken, aksi taktirde eylemlerinin "ülkeye ihanet" olarak değerlendirileceği vurgulandı.



Bolivya Dışişleri Bakanlığı olayda rehin alınan askeri personel sayısının 200'ün üzerinde olduğunu kaydederken, Devlet Başkanı Luis Arce, silahlı grubun, eski Devlet Başkanı Evo Morales'e bağlı olduğunu ileri sürdü.



Önceki gün de 3 ayrı kışla silahlı gruplar tarafından saldırıya uğramış ve birçok asker rehin alınmıştı.