Bolivya'da Başkan Evo Morales'in çekişmeli geçen seçimleri kazanmaya yetecek kadar oy aldığını gösteren yeni veriler tansiyonu yükseltti.



Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklaması, muhalefetin hile yapıldığına yönelik iddialarını alevlendirirken sokaklarda da şiddet gösterileri başladı.



Sucre ve Tarija şehirlerinde protestocular seçim sandıklarını yaktı, oy kullanma merkezlerini ateşe verdi.



Yüksek Seçim Kurulu pazar gecesi sonuçların seçimin ikinci tura kalacağını gösterdiği ön sayımları durdurmuştu.



Yaklaşık 24 saatlik aranın ardından seçim kurulu sonuçları güncelleyerek Morales'in oy oranının yüzde 46,85, rakibi Carlos Mesa'nin ise yüzde 36,73 olduğunu duyurdu.



Böylece morales, kendisine birinci turda zaferi getirecek 10 puanlık farkı elde etmiş oldu. Tartışmalı seçim sonuçları gösterilere yol açtı.



La Paz şehrinde de binlerce kişi Bolivya Seçim Kurulu üyelerinin toplandığı otelin önünde bir araya geldi. Polis, otele girmeye çalışan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.



Seçimlerde ikinci olduğu açıklanan Carlos Mesa sonuçları utanç verici bulduğunu belirterek tanımadığını açıkladı



Dördüncü dönem için yarışan Başkan Evo Morales kazanması halinde, 19 yıl boyunca yönetimde kalmış olacak.

