Bolivya'da otobüs kazası: 37 ölü, 39 yaralı
Bolivya'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 37 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Otobüslerden birinin, Latin Amerika'nın en büyük festivallerinden Oruro Karnavalı'nın düzenlendiği Oruro şehrine gittiği kaydedildi.
Bolivya’nın Uyuni şehrine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta meydana gelen kazada, iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 37 kişinin yaşamını yitirdiği, 39 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Bolivya Hükümet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilk incelemeye göre, otobüslerden birinin aşırı hız nedeniyle karşı şeride geçerek kazaya neden olduğu belirtildi.
LATİN AMERİKA'NIN EN BÜYÜK FESTİVALİNE GİDİYORDU
Olay yerinde vinç, yan yatmış otobüslerden birini devirirken, polis memurlarının kaza yapan araçlardan cenazeleri çıkarıp battaniyelere sarılı halde götürdükleri görüldü.
Otobüslerden birinin, Latin Amerika'nın en büyük festivallerinden Oruro Karnavalı'nın düzenlendiği Oruro şehrine gittiği kaydedildi.
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