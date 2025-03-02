Bolivya'da otobüs kazası: 37 ölü, 39 yaralı

Bolivya’nın Uyuni şehrine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta meydana gelen kazada, iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 37 kişinin yaşamını yitirdiği, 39 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bolivya Hükümet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilk incelemeye göre, otobüslerden birinin aşırı hız nedeniyle karşı şeride geçerek kazaya neden olduğu belirtildi.