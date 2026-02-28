Bolivya'da para taşıyan askeri uçak düştü

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da. Merkez Bankası'nda basılan yeni banknotları taşıyan askeri nakliye uçağı düştü.

Kötü hava koşulları nedeniyle meydana gelen kazada en az 15 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı.

Yetkililerin aktardığına göre C-130 tipi nakliye uçağı, iniş sırasında, El Alto Havalimanı’nda pistten çıktı, yakınlardaki bir caddeye düştü. Caddedeki birçok araç kullanılamaz hale geldi.

Polis, kaza sonrası çevreye saçılan paraları toplamak isteyen kişileri göz yaşartıcı gazla bölgeden uzaklaştırdı.