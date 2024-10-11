Bolivya'nın eski başkanı Morales hakkında yakalama kararı

Bolivya basınında yer alan habere göre, eski başkan Eva Morales hakkında yakalama emri çıkarıldı.



Savcı Sandra Gutierrez yaptığı açıklamada, Morales'in 2006-2019 yılları arasındaki devlet başkanlığı dönemi sırasında "insan kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarıldığını belirterek, "Morales ve soruşturma altındaki diğer kişilere usulüne uygun şekilde tebligat yapıldı. Kimsenin savunma hakkı ihlal edilmiyor, her şey şeffaf ve yasalara uygun şekilde yürütülüyor" ifadelerini kullandı.



Bolivya'nın mevcut Devlet Başkanı Luis Arce hükümetiyle bir süredir gerginlik yaşayan Morales ise kendisine karşı "siyasi bir zulüm" uygulandığını söyledi.



Daha önce iki kez ifade vermesi için çağrılan Morales, savcılığın çağrılarını yanıtsız bırakmıştı.