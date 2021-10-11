Bolsonaro aşı olmadığı için futbol maçına alınmadı

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Covid-19 aşısı olmadığı için futbol maçına alınmadı. Bolsonaro, "Santos'un maçını izlemek istiyordum, aşı olmak gerekiyor dediler. Niye? Aşı olanlardan daha fazla antikorum var" dedi.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 11.10.2021 - 03:57

Bolsonaro aşı olmadığı için futbol maçına alınmadı

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Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip corona virüs (Covid-19) sı yaptırmadığı için Santos-Gremio futbol ının oynandığı stadyuma alınmadığını açıkladı.

'da yayın yapan Metropoles'teki videoya göre, tatil için Sao Paulo'da bulunan Bolsonaro, Covid-19 sı yaptırmadığı için karşılaşmayı stadyumdan izleyemedi.

Santos taraftarı olan Devlet Başkanı Bolsonaro, stadyuma alınmadığı için duyduğu rahatsızlığı, "Niye kartı, pasaportu? Santos'un ını izlemek istiyordum, olmak gerekiyor dediler. Niye? Aşı olanlardan daha fazla antikorum var" sözleriyle dile getirdi.

'nın çeşitli bölgelerinde taraftarların stadyumdan izlemesi için Covid-19 sı yaptırma veya negatif PCR testi gösterme şartı bulunuyor.

Covid-19'u atlattığı için olmak istemeyen Bolsonaro, "En son olduktan sonra artarsa, o zaman karar vereceğim olup olmamaya" demişti.

Bolsonaro, Covid-19 salgını süresince yaptığı açıklamalar ve Covid-19 önlemlerini hedef alması nedeniyle sıklıkla eleştirilmişti.

Salgın nedeniyle 600 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Güney Amerika ülkesi , ABD'nin ardından dünyada Covid-19 kaynaklı en çok ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

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